VENARIA. Per la Procura, la donna uccisa non era da codice rosso

“Sono due anni che mi sembra di vivere in un film. Come in ogni film la pellicola finisce. E io non vedo l’ora che finisca”. E’ l’ultimo post su Facebook scritto da Antonino La Targia, 46 anni, l’uomo che, qualche ora dopo aver pubblicato quel messaggio, ha sparato sei colpi di pistola contro la moglie prima di togliersi la vita con la stessa arma.

E’ il quadro che emerge il giorno dopo l’omicidio-suicidio di Venaria Reale. La Targia, sabato sera, costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente in moto di due anni fa, ha sparato sei colpi alla moglie Maria Masi, 41 anni, infermiera del Cto. Poi è salito in casa, con l’aiuto di un passante, e si è tolto la vita.

Attirata con una scusa a Venaria, in via Druento dove i due abitavano prima della separazione, la donna è stata freddata a bordo della propria autovettura. I figli di 14 e 11 anni, in quelle ore, erano a Torino dai nonni dove Maria Masi aveva trovato ospitalità dopo l’addio al marito. Una separazione che il 46enne non voleva accettare. E infatti nelle scorse settimane non erano mancati i momenti di tensione.

Erano stati i famigliari della donna, ad agosto, a segnalare ai carabinieri le minacce verbali dell’uomo nei confronti della moglie. Lei, però, non se l’era sentita di denunciarlo e l’eventuale procedura di protezione si è così bloccata. “Non poteva rientrare in un codice rosso”, confermano dalla procura di Ivrea. C’era stato anche un intervento dei carabinieri per un litigio tra i due.

Ma la donna, sentita dai militari, aveva deciso di non denunciare il padre dei propri figli. Nel verbale lei stessa aveva però ammesso che, dopo l’incidente, il marito era cambiato, non era più quello che aveva conosciuto tanti anni prima. La Targia, quando la moglie ha deciso per la separazione, si è sentito abbandonato. Si è procurato illegalmente una pistola, tra l’altro risultata rubata, e ha concretizzato la sua vendetta nel parcheggio di fronte a casa, prima di togliersi la vita.

