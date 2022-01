La proposta è stata presentata dalla capogruppo del Partito Democratico, Rossana Schillaci. Nata a Milano nel 1930, Liliana Segre fu tra i 48.032 cittadini italiani bollati come “di razza ebraica” dalle ignominiose leggi razziste del 1938. Dopo l’umiliante espulsione dalla scuola pubblica all’età di 8 anni e la vana fuga in Svizzera, cinque anni più tardi, in cerca di asilo insieme al padre e a due cugini, fu respinta e consegnata alla Guardia di Finanza italiana, poi affidata ai Tedeschi e trasferita nel carcere dei Miogni, a Varese, ufficialmente per motivi di ordine pubblico: [...]





