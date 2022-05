Un mezzo pasticcio nel centro cittadino tra sensi unici e contro sensi unici.

Un paio di mesi fa, infatti, l’amministrazione, in fase sperimentale, aveva istituito il senso unico di marcia in via Lamarmora, con direzione da via Pavesio verso via XX Settembre.

Un provvedimento che, però, aveva subito creato non pochi disagi ai residenti.

“Preso atto – si legge in una nuova ordinanza di qualche giorno fa – che il suddetto provvedimento ha recato difficoltà di accesso con i propri veicoli al Centro Storico ai cittadini residenti in zona obbligandoli, di fatto, a praticare un percorso più [...]