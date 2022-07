Ipotesi A, ipotesi B, ipotesi C.

Quale accendiamo? Chiediamo l’aiuto da casa? Del pubblico? Facciamo il 50:50? Più che la presentazione del progetto per la riqualificazione di Viala Buridani qui sembra di stare a “Chi vuol essere milionario”.

È più meno questa l’impressione che arriva all’indomani della commissione in cui l’amministrazione comunale del Sindaco Fabio Giulivi ha illustrato le possibilità in campo per la riqualificazione di una delle principali arterie della città: Viale Buridani. Ci sono 5 milioni di euro da spendere tra Viale Buridani e via Mensa. Tre soluzioni in campo: la prima prevede [...]