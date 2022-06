È ripartita la campagna vaccinale per la quarta dose del vaccino anti Covid e quindi del completamento del ciclo vaccinale per gli over 80 e le persone over 60 con patologie, per persone fragili si intendono le persone sopra gli 80 anni e sopra i 60 anni con patologie croniche.

È importante che queste categorie procedano con la quarta dose perché i dati ci dimostrano che degli ospedalizzati in questo momento più della metà sono over 80.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa a favore della somministrazione della quarta dose di vaccino contro Covid-19 alle [...]