VENARIA. Omicidio/suicidio: sei i colpi di pistola che hanno ucciso la donna

Omicidio suicidio questa sera in via Druento a Venaria.

Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino e dai colleghi di Venaria è emerso che la donna è stata colpita da almeno 6 colpi, esplosi tutti nel tronco ed in macchina sono stati trovati 9 bossoli.

La pistola utilizzata per l’efferato omicidio, una 9×21 IMI, modello Jericho, oggetto di furto, è stata rinvenuta dai carabinieri all’omicida-suicida ancora con un colpo in canna. I militari dell’Arma hanno trovato in un cassetto del salone dell’abitazione dell’uomo anche una ventina di proiettili inesplosi.

Alle 18,55 circa, una donna di 41 è stata uccisa da diversi colpi di pistola sparati dal compagno, costretto su sedia a rotelle.

Pochi minuti dopo, l’uomo si è tolto la vita con la medesima arma, sparandosi ad una tempia all’interno della propria abitazione, poco distante dal luogo dell’omicidio.

Commenti