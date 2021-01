VENARIA. Nuovo comitato dei garanti per il periodico comunale “Venaria Oggi”

Durante l’ultimo consiglio comunale, è stato votato il rinnovo del comitato dei garanti per il periodico “Venaria Oggi”, l’informatore dell’Amministrazione Comunale. Fino al 2025, saranno in carica i consiglieri Giuseppe Arlotta (Venaria Riparte), Marco Santagostino (Lega), Giuseppe Capogna (Per Venaria Insieme) e Roberto Barcellona (M5S).