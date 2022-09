Dopo il “caso Virtus” è in arrivo un altro pasticcio: il rotelliere è vuoto e lo sarà per quanto tempo?

Tutto merito dell’amministrazione del Sindaco Fabio Giulivi e dell’assessore allo sport Luigi Tinozzi.

Uno che, fino ad oggi, ha fatto più danni della grandine.

Ebbene, qualche giorno fa è arrivata l’ennesima doccia fredda, tutto scritto in una determina del 19 settembre che parla di “non procedere all’affidamento della procedura avente ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “P. Sette” sito in Venaria Reale via Boccaccio n. 24 per mancanza di offerte valide ricevute”.

In [...]