Non risultano atti in merito all’iniziativa in oggetto.

Questa la risposta protocollata dall’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Di Bella

, in risposta all’interrogazione presentata dalla consigliera del Pd, Rossana Schillaci.

Di che parliamo?

Al centro della vicenda c’è un mega tempio religioso che sarebbe dovuto sorgere vicino al teatro della Concordia.

Una chiesa, edifici per attività parrocchiali, scuole religiose, mostre di oggetti sacri, aree ricreative e residenza del parroco.

Tutto scritto in una richiesta inviata dal parroco della chiesa ortodossa di Venaria, l’11 marzo del 2021, Valeriu Draganescu.

L’iter poi è proseguito, si è parlato della questione in [...]