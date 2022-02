In questi giorni tutti i circoli del Partito Democratico saranno chiamati alla celebrazione dei congressi.

Non fa eccezione Venaria dove il Pd avrà il compito di eleggere la sua nuova guida.

Il segretario uscente, infatti, Stefano Mistroni, ha già da tempo annunciato la volontà di non ricandidarsi e quindi toccherà a qualcun altro prendere il suo posto.

Il congresso si celebrerà domanica 20 febbraio e, per il momento, non è ancora chiaro quante saranno le candidature per la segreteria.

La speranza è di andare verso una candidatura unitaria che possa mettere insieme tutte le anime del partito.

Non [...]