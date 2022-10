Sono stati oltre tremila i podisti che hanno partecipato, tra ieri e oggi, a ‘Una Corsa da Re’, organizzata alla Reggia di Venaria (Torino) da Base running, con il patrocinio della Città di Venaria, della Regione Piemonte, della Reggia di Venaria e dell’Ente Parco La Mandria. La decima edizione dell’evento sportivo ha richiamato appassionati e professionisti anche da fuori Piemonte che si sono potuti cimentare, correndo tra i giardini della Reggia e il Parco della Mandria, in due gare lunghe, la 21Km e la 30Km, e in due più brevi, la 4Km e la 10Km. In questi due giorni l’afflusso generale di turisti alla Reggia ha superato i settemila visitatori, comprendendo anche i diversi eventi ed attività come l’incontro con la scrittrice Margherita Oggero, il Gran ballo della Venaria e la conferenza di Fabio Viola del Festival dell’Innovazione organizzata col Comune.

