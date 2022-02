Si sono concluse nel pomeriggio di giovedì le celebrazioni organizzate in occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che si svolge ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime della Shoah (sterminio del popolo ebraico), delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei e i cittadini italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia e la morte.

In mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale con gli interventi istituzionali delle Autorità e lo svelamento della targa in ricordo dei militari deportati nei campi di lavoro nazisti, collocata in piazza Martiri della Libertà a [...]