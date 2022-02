*Tante bugie non fanno una verità! Abbiamo letto che Giulivi ha finalmente deciso di dichiararsi “Sindaco antifascista”. La cosa ci fa piacere. Ha avuto un anno di tempo pensarci dal Consiglio Comunale in cui aveva usato parole insensate, insieme alla sua maggioranza, per rigettare la mozione d’iscrizione all’anagrafe antifascista proposta dal Comune di Stazzema. Basta rivedere la registrazione.

La mistificazione della realtà continua quando il sindaco si intesta merita altrui, come il progetto di riqualificazione dell'”Ex Omni” che sarebbe andato avanti, da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro, qualunque Amministrazione ci fosse stata.

Ma il sindaco diversamente civico, in evidente difficoltà nella sua intervista, raggiunge l’apice quando pur di difendersi addita falsamente i consiglieri di minoranza (solo alcuni), rei di non partecipare alle commissioni.

Val la pena ricordare che i consiglieri di minoranza (almeno quelli di opposizione) hanno sempre garantito una presenza alle commissioni, salvo assenze motivate.

Semmai è vero il contrario, le commissioni vengono convocate assai di rado e solo per gli adempimenti istituzionali. Solitamente apprendiamo dai media i provvedimenti adottati dalla giunta e mai discussi in commissione.

Ne è un esempio la Commissione 3 (sistema educativo e cultura: istruzione, educazione alla pace, sport, politiche giovanili, associazionismo, tempo libero) che non viene convocata dal 17 novembre 2021 (la precedente convocazione era stata 23 luglio 2021).

A nulla sono valse le numerose richieste sia tramite contatti telefonici, sia tramite mail ufficiali recapitate sia all’assessore all’istruzione, sia al presidente di commissione.

In sintesi, una Commissione così importante si è riunita 1 volta in 6 mesi. Nonostante se ne sia sollecitata la convocazione.

Peraltro nell’unica seduta, quella citata del 17 novembre, l’assessore all’istruzione aveva preso l’impegno di fornire ai consiglieri adeguata documentazione per discutere dei fondi PNRR a vantaggio delle scuole, circa la progettualità che la giunta stava predisponendo.

Il Bando scadrà l’8 febbraio, quindi non avremo più modo di discuterne in Commissione e portare un contributo alla progettazione.

La stessa cosa è accaduta circa il progetto candidato ai fondi PNRR nell’area ex-Beleno. Un progetto che prevede la costruzione di una nuova scuola (anche se non previsto dal Bando).

Noi consiglieri di minoranza non abbiamo mai visto il progetto, né informati, né coinvolti. Nonostante avessimo chiesto più volte se fosse stata fatta un’indagine sulle esigenze in termini di utenza di quell’area, circa i flussi demografici futuri e non solo.

Rigettiamo le accuse del sindaco, infondate e false (atti alla mano basta vedere la frequenza con cui le commissioni vengono convocate), il cui unico obiettivo è quello di screditare la minoranza scrivente.

*Il comunicato dei Consiglieri di opposizione: Rossana Schillaci, Stefano Mistroni, Raffaele Trudu, Alessandro Brescia, Mariachiara Catania, Gioacchino Barcellona, Barbara Virga. Nel testo gli esponenti della minoranza replicano all’intervista del Sindaco Giulivi della scorsa settimana.

Commenti