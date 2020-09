VENARIA. Litiga in famiglia e lancia un tavolo dal balcone

Serata movimentata in via Trento a Venaria. All’improvviso, un uomo di 31 anni ha aperto la finestra del balcone e ha lanciato un tavolo in mezzo alla strada.

Ed è solo un miracolo che non abbia colpito qualche passante, ma solo una macchina, una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata a bordo strada danneggiandola seriamente alla carrozzeria e a un vetro. Il forte rumore, misto alle urla, ha fatto affacciare ai balconi tutti i residenti della zona, a ridosso del viale Buridani. Anche perchè in pochi minuti in via Trento sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri e anche un’ambulanza della Croce Verde Torino sezione di Venaria. Il protagonista del gesto – che ha problemi e sembrerebbe non sia nuovo a situazioni questo tipo -subito dopo è fuggito di casa, facendo perdere le tracce. E facendo così scattare la caccia all’uomo.

L’uomo è stato poi intercettato da una delle diverse pattuglie dei militari dell’Arma – anche in borghese – che hanno iniziato a battere palmo a palmo l’intera città per trovarlo. Il 31enne ha fatto pochi isolati ed è stato poi braccato. E’ stato immediatamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, venendo trasportato al Polo Sanitario di via Don Sapino.

