Italia Independent, l’azienda di occhiali da sole di Lapo Elkann, ha licenziato senza preavviso tre lavoratori del magazzino di Venaria. Lo denuncia la Filcams Cgil, che ha proclamato una giornata di sciopero per lunedì 28 marzo con un presidio davanti all’azienda, in via Emilia 16 a Venaria dalle 9,30 alle 12.

“Poche volte ho incontrato aziende così poco rispettose delle relazioni sindacali, così sprezzanti nei confronti dei propri lavoratori e della loro rappresentanza: nonostante si chiedessero solo informazioni sul futuro dell’occupazione e si fosse più volte proposto di provare a condividere anche un percorso formativo [...]



