L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino capolista in tutti i collegi del Piemonte per il Movimento 5 Stelle alla Camera. Sono stati diffusi nella tarda serata di ieri i risultati delle votazioni online delle parlamentarie pentastellate per quanto riguarda i collegi plurinominali di Camera e Senato per le elezioni del 25 settembre. Per la Camera, per la Circoscrizione Piemonte 1 dietro ad Appendino ci sono, nel collegio 01, l’ex assessore comunale all’Urbanistica Antonino Iaria, l’ex consigliera comunale Carlotta Tevere e Giovanni Caponetto, mentre per il collegio 02 il deputato uscente Luca Carabetta, la consigliera [...]





