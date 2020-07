VENARIA. L’ensemble L’Astrée in concerto per il #PalaceDay

Domenica 19 luglio la Reggia di Venaria celebra la quinta edizione del #PalaceDay, l’evento social di portata internazionale, che vede ogni anno le residenze reali europee “connesse” tra loro per raccontarsi sui social.

Quest’anno il #PalaceDay è dedicato alla musica.

Tutte le residenze condivideranno contenuti legati al tema della musica, per celebrare la quarta delle belle arti.

In occasione del #PalaceDay 2020 la Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria ospita l’Astrée in concerto, l’ensemble torinese specializzata nel repertorio sei-settecentesco, secondo criteri storici e con l’utilizzo di strumenti originali, composta da Stéphanie Varnerin – soprano, Francesco D’Orazio – violino, Daniele Bovo – violoncello, Giorgio Tabacco – clavicembalo.

Il concerto avrà inizio alle 11.30 presso la Cappella di Sant’Uberto.

L’ingresso è compreso nei biglietti Tutto in Una Reggia, Reggia e mostra Sfida al Barocco.

#PalaceDay, la giornata europea delle residenze reale sui social, nasce da un’idea della Reggia di Venaria, del Castello di Versailles e degli Historic Royal Palaces di Londra, con l’Associazione delle Residenze Reale Europee (ARRE).

L’obiettivo dell’iniziativa e di dedicare una giornata a celebrare le residenze reali europee, promuovendone il patrimonio culturale comune, le peculiarita di ognuna, i legami e le somiglianze, creando una forte rete di relazioni.

L’Astrée, formazione strumentale specializzata nel repertorio sei-settecentesco secondo criteri storici e con l’utilizzo di strumenti originali, nasce a Torino nel 1991, sotto l’egida dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e per iniziativa di Giorgio Tabacco.

L’Ensemble trae il proprio nome da una composizione di François Couperin Le Grand che sul finire del Seicento chiamò L’Astrée una delle sue Sonades en Trio.

Fin dall’inizio della sua attività, il gruppo rivolge una particolare attenzione al ricco patrimonio musicale piemontese in gran parte ancora inedito, e ad autori le cui musiche sono conservate presso le biblioteche piemontesi. Questa peculiarità ha suscitato molto interesse da parte del pubblico e della critica internazionale.

Programma concerto

L’Astrée

Domenica 19 luglio

Louis Couperin (1626 – 1661)

Prélude en la mineur- La Piémontaise

Giovanni Lorenzo Somis (1688-1775)

Sonata in sol maggiore per violino e basso continuo

Allegro- Adagio- Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonata in sol minore RV 27 per violino e basso continuo

Andante-Allegro-Largo-Allegro

Elvira anima mia

Cantata per soprano e basso continuo RV654

Jean-Marie Leclair 1697-1764)

Sonata op.5 n.6 Tombeau de Leclair

Per violino e basso continuo

Grave-Allegro ma non troppo-Gavotte-Allegro

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto

Cantata per soprano, violino obbligato e basso continuo RV660

Commenti