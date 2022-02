Decina di opere pubbliche. La città rischia di diventare un sorta di cantiere diffuso, i cittadini saranno forse costretti a fare la gincana tra gru, lavori e strade interrotte.

C’è una Venaria sotterranea pronta a sorgere da sottoterra, lì, nascosta da anni e che nel 2022 potrebbe vedere la luce. Un po’ come quelle città che sorgono nel deserto dove un minuto prima c’è la sabbia e poi arriva, in un attimo, un intero quartiere.

Ecco, la giunta ha messo in cantiere 24 opere pubbliche per il 2022, per oggi in pratica.

Quasi 30 milioni [...]