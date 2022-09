È Roberto Falcone a rilanciare una vecchia proposta del Movimento 5 Stelle delle origini: “Niente drogati in parlamento”.

E qui se la Meloni viene spesso accusato di essere securitaria e conservatrice qui il candidato dei grillini riesce ad arrivare a vette altissime.

Insomma, pur di riuscire ad ottenere voti se le inventatano di tutti colori e questa Falcone l’ha scritta anche su Facebook.