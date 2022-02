La serata di gala dell’Eurovision Song Contest si terrà alla Reggia di Venaria il prossimo 8 maggio. Un grande evento per rilanciare l’immagine della città in Italia e in Europa. Ad annunciarlo, sabato scorso, è stato Guido Curto, direttore del Consorzio Residenze Reali Sabaude, al TGR Piemonte. Queste le parole di Curto, nell’ambito del servizio: “…e poi l’8 maggio avremo anche Eurovision, ma questo è un segreto. Il red carpet”. Fabio Giulivi, sindaco di Venaria Reale ha poi aggiunto: “Il 2022 sarà un anno importante. Eurovision rappresenterà sicuramente un bellissimo bigliettino da visita. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.