La maestosa residenza reale e il relativo parco della Mandria sono uno strumento che permette di assorbire l’anidride carbonica.

Proprio lì dove nei 55 ettari di verde ci sono 11 mila alberi che si comportano come dei giganteschi “mangia polvere” che giorno dopo giorno eliminano il Co2 arrivando in un anno ad assorbire definitivamente 700 tonnellate di smog. Tigli, tassi, querce, susine ma pure roseti ed arbusti, questi alberi assorbono l’anidride prodotta da 700 auto che percorrono a testa 10 mila chilometri in un anno.

Il dato si riferisce al 2021 ed è il [...]