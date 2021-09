Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La musica ha sempre fatto parte della sua vita. Un amore smodato, quello per il ballo, per il ritmo, per le sonorità latino-americane per Enzo Usai, venariese di 52 anni, morto lo scorso 30 agosto, all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, dove era ricoverato. Tanti venariesi se lo ricordano come dipendente del negozio “Dimensione Suono”, all’altezza della tabaccheria di Altessano. Ogni giorno consigliava ragazze e ragazzi su quali dischi o cassette acquistare, [...]



