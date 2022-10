Continua a tenere banco, in città, la polemica sulla Pro Loco dopo l’articolo uscito qualche giorno fa. Al centro della discussione c’era la festa per i 36 anni dell’associazione celebrata nella sala consiliare del Comune il 6 ottobre. Un evento che ha visto la sola partecipazione della giunta, una scelta che aveva fatto storcere il naso ad una parte della minoranza: “La Pro Loco festeggia e non invita tutti gli amministratori?”.

In queste ore è arrivato il chiarimento da parte della Pro Loco.

“Non è stato invitato nessun consigliere, – spiega Lorenzo Carrus, vice Presidente della [...]