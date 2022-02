Sanità? Mercoledì il Sindaco Fabio Giulivi e il Consigliere Regionale della Lega, made in Venaria, Andrea Cerutti, hanno gonfiato il petto e si sono intestati il merito per l’approdo di Ospedale di Comunità, Casa di Comunità e Centrale Operativa a Venaria. In tal senso si sono sprecati i comunicati stampa.

Peccato che loro non c’entrino niente, ma proprio nulla.

Insomma il Pnrr sulla sanità non era una gara tra sindaci e consiglieri regionali ma forse i “nostri” non l’hanno capito.

Nel dettaglio la Città di Venaria Reale è stata riconosciuta quale sede per l’Ospedale [...]