A destra come a sinistra funziona più o meno così: arriva l’ordine dall’alto e va portato in Consiglio Comunale. È il caso della “mozione di sostegno all’associazione degli alpini” presentata dal capogruppo della Lega (come successo già in altri comuni, uguale e identica), Marco Palmieri, e poi firmata anche da Forza Italia. Mancano, invece, le firme in calce al documento degli esponenti della maggioranza di Fratelli d’Italia e Venaria Riparte (la lista del Sindaco). Un segno di una spaccatura? Evidentemente, sul tema, le visioni non sono così coincidenti.

Ma torniamo alla mozione. In altri [...]