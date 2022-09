Martedì pomeriggio, nella sede del centrodestra di via Palestro c’era il pienone per la presentazione della candidata del collegio: Elena Maccanti (Lega). Tante le proposte: flat tax, quota 41, meno tasse, contributo per le bollette e chi ne ha più ne metta. Dopo la “lista della spesa” Maccanti critica anche la legge elettorale dimenticandosi che il rosatellum l’hanno votato Pd, Forza Italia e Lega (il suo partito).

I referenti del centrodestra erano tutti lì ad ascoltare per dare il via alla campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre.

Ad aprire le danze ci ha [...]