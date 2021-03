VENARIA. Investita da un’auto: si cercano testimoni

La polizia municipale di Torino è alla ricerca di testimoni per un incidente con investimento pedone avvenuto in via Druento, ai confini tra Venaria e Torino.

E’ successo mercoledì 24 marzo, verso le 13. Ad essere investita da un’auto è stata una donna di 47 anni.



