È stata votata all’unanimità la mozione presentata nel Consiglio comunale dell’ 8 novembre ultimo scorso dal sindaco Fabio Giulivi, a favore dell’intitolazione della sala Giunta del Comune di Venaria Reale a Fabio Artesi e menzione speciale nella rassegna “Venaria in corto”. Il giornalista e fotografo della stampa locale, personaggio molto conosciuto nella comunità venariese e non solo, è stato stroncato a 56 anni dal Covid19, il giorno di Natale del 2020. Una perdita che ha generato sgomento e tristezza tra quanti lo conoscevano, nel mondo associazionistico in primis e tra i tanti colleghi giornalisti [...]





