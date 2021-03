VENARIA. Incendio a Savonera: bruciano dai 6 ai 10 metricubi di plastica. Ancora un incendio alla ex Publirec – ora Amiat – di via Venaria 76 a Savonera. Il rogo nella mattinata di giovedì, attorno alle 7. Ad andare a fuoco, nel piazzale interno dell’azienda, rifiuti plastici. [...]



