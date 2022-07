Sulla pagina Facebook del Comune di Venaria è comparsa sotto il nome di “Notizia”. Stiamo parlando dell’ordinazione diaconale di un cittadino venariese. Un fatto religioso, privato. Per carità, tanto di cappello, rendiamo grazie a tutti i santi ma che diavolo c’entra l’amministrazione comunale (laica) con l’ordinazione diaconale di un venariese? Ebbene, secondo la santissima amministrazione del Sindaco Fabio Giulivi (che si dice sempre cattolico ma rivendica un “fare” laico nel suo ruolo) quando uno decide di diventare prete il Comune deve esserci.

Ed è così che, qualche giorno fa, l’assessore Giuseppe Di Bella è comparso nella cattedrale di Ivrea, con tanto di fascia tricolore. Insomma, una sorta di assessore alla religione cattolica. Chissà, magari, d’ora in poi, lo vedremo anche ai battesimi, alle comunioni, alle cresime e poi anche ogni volta che un cittadino venariese deciderà di entrare in seminario.

“Giungano a Parisi i migliori auguri per questo percorso verso il sacerdozio da parte di tutta la Città di Venaria Reale”. Il post si conclude così. Noi ci auguriamo che l’amministrazione, invece, resti laica, perché vanno bene le tradizioni cittadine ma la fascia tricolore accanto ad un “mister x” che (legittimamente) diventa prete anche no. Il ruolo del Comune non è quello di promuovere una religione o un’altra ma di essere laico. Ed è un principio che vale sempre, pure quando amministrano i seguaci di “Sono una donna, sono una madre, sono cristiana…”.

Commenti