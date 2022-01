Una chiacchierata, una bicchierata ed è tutto risolto: il no vax in maggioranza ce lo teniamo senza fare una piega. Insomma, una volta si diceva che i voti non puzzavano ora lo stesso discorso lo fa il Sindaco Fabio Giulivi. Il voto di un no vax, dunque, non puzza e puzza ancora meno quando la figura del no vax combacia con quella del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Insomma, una chiacchierata e chi se ne frega se un rappresentante dei cittadini diffonde teorie senza senso. Tanto la figura di M… la fa Palmieri [...]





