Venerdì mattina il Sindaco Giulivi si è svegliato e ci ha attaccato, sul tema dei tamponi gratis ai bambini, sulla sua pagina Facebook scatenando, contro di noi, grazie alle condivisioni di tutta la destra venariese, una marea di insulti. Sotto il post, però, moltissimi genitori hanno segnalato che i tamponi gratis non ci sono. Lo stesso primo cittadino, poi, ha dovuto ammettere che non tutto sta proseguendo come previsto.

“Ieri (giovedì, ndr) – spiega – è apparsa sull’edizione online del giornale La Voce un articolo a firma di Mattia Aimola dal titolo “La macchina della [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.