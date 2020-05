VENARIA. Il Pronto Soccorso deve essere riaperto!

R Fabio Giulivi. iaprire il pronto soccorso del Polo Sanitario di via Don Sapino. A chiederlo, a gran voce, il sindacato Uil e il centrodestra compatto di Venaria, con in testa il candidato sindaco

“L’emergenza, anche se ancora in corso, a Rivoli si è stabilizzata, tant’è che i letti di terapia intensiva sono drasticamente diminuiti. E’ ora che si inizi a tornare alla normalità, ridando i giusti servizi ai cittadini della zona, che conta su un bacino di utenza di oltre 90mila persone, visto che a Venaria si affacciano anche residenti della zona nord di Torino”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Fabio Giulivi, candidato sindaco del centrodestra: “Abbiamo chiesto ufficialmente al presidente della Regione, Alberto Cirio, e all’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, di poter intervenire per prevedere una rapida riapertura del pronto soccorso. Il provvedimento emergenziale era motivato dalla necessità di liberare personale medico e sanitario per garantire le terapie da prestare ai pazienti Covid nell’ambito del piano di riorganizzazione dell’offerta sanitaria in Piemonte. E su Venaria parliamo di circa una ventina di operatori. Entrati nella Fase 2, registriamo finalmente una minor pressione sia in termini di ricoveri in terapia intensiva sia di pazienti positivi e lo smantellamento di alcuni reparti Covid. Molti concittadini, soprattutto i più anziani, hanno grandi difficoltà a raggiungere i Pronto soccorso di Rivoli, Ciriè o il Maria Vittoria. Inoltre, un allentamento della quarantena, comporterà un ritorno inevitabile di infortuni e traumi che richiederanno l’accesso ad un Pronto soccorso. Registriamo inoltre, dalla lettura di cronache mediche, di alcune persone che pur di non accedere agli ospedali per paura del virus, hanno sottovalutato sintomi pericolosi che hanno provocato decessi domestici”, commenta e spiega Giulivi.

