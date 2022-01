Il progetto “Educazione all’immagine, conoscenza del territorio” non lascia ma raddoppia. Dopo il successo della prima edizione, l’attività fortemente voluta dalla Pro Loco di Altessano e Venaria e portata avanti con la scuola media Lessona di Venaria durante l’anno scolastico 2019-2020, a breve partirà con una nuova edizione. Lo ha affermato l’ideatore del progetto, Lorenzo Carrus, vice presidente della Pro Loco: “Naturalmente il progetto continua. Anche quest’anno tanti ragazzi si cimenteranno in questo bel progetto fotografico, finalizzato all’educazione all’immagine e alla conoscenza del territorio”, spiega. Sabato, nella cornice della sala espositiva di via Mensa, [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.