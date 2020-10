VENARIA. Il neo sindaco Giulivi alle prese con il toto-Giunta. Cerrini è vicesindaco

Anche se ancora non c’è l’ufficialità, lunedì 19 dovrebbe tenersi il primo consiglio comunale dell’era Fabio Giulivi. E si farà al Teatro della Concordia, luogo scelto per via della sua ampiezza, visto che si potrà garantire il distanziamento fisico sia in giunta sia tra i consiglieri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti