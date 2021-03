I problemi sono altri. Era questo uno dei mantra qualunquista con cui è stata respinta la mozione antifascista.

E quali sarebbero i “veri” problemi? Perché nelle sedi istituzionali non ve n’è traccia. Negli ultimi 40 giorni ci sono state solo 2 Commissioni consiliari, soltanto 7 dall’inizio dell’anno. E in questa settimana non c’è nulla in programmazione.

L’ultimo Consiglio comunale si è tenuto lo scorso 9 febbraio. Quello in programma per il 24 febbraio non è stato convocato ed il prossimo sarà il 23 marzo. Ma sarà sul bilancio, un atto dovuto.

In sintesi, ciò che succede lo apprendiamo dai media. Per fare qualche esempio, la vicenda degli alberi di Via Barbi Cinti non è mai stata discussa in nessuna sede istituzionale. Della situazione Don Mosso non si sa più nulla. A meno che non fai un accesso agli atti ma devi aspettare 30 giorni, se va bene. Del resto, la questione prima uscì sui giornali e solo dopo venne portata in Commissione (presto ne riparleremo…).

A meno che non si consideri quale nuova sede istituzionale la pagina Facebook del sindaco. Un racconto patinato tra la propaganda (le informazioni sono selezionate, si citano solo quelle a favore) e il populismo (il merito è della maggioranza, il messaggio sotteso e neanche troppo subliminale).

Passi per il fare politica, ormai permeato dai social ma le Istituzioni meriterebbero un posto (con la “o” finale) diverso. Ed io vorrei ma proprio non pos(t)o prendere sul serio questo modo di intenderle.

