Lavorare per far restare una società del territorio a Venaria porta alla galera.

È questo il nuovo teorema snocciolato dall’assessore allo sport, Luigi Tinozzi, durante l’ultimo Consiglio Comunale.

La situazione, con il passare del tempo, si è fatta sempre più incandescente e, ormai, l’addio delle Virtus alla città di Venaria sembra sempre più probabile per non dire certo. La squadra attende un campo da tempo e per ora nulla è arrivato. Per il momento, nelle scorse settimane, sono arrivate solo le minacce di querele.

Alibi non ce ne sono più.

Contano i fatti: l’avviso esplorativo [...]