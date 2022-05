Non ne sono nulla”. Così il supervisore esecutivo dell’Eurovision, Martin Ostherdal, ha risposto alla domanda dell’AGI in conferenza stampa sulla posizione dell’organizzazione che dà vita all’evento in merito alle presunte molestie subite da alcune volontarie al party inaugurale alla Reggia di Venaria di domenica 8 maggio.

In evidente imbarazzo, Ostherdal è stato ‘soccorso’ dalla produttrice esecutiva della Rai, Simona Marturelli. “Al momento non ci sono prove specifiche che siano avvenute – ha affermato lei -. C’è una dichiarazione del Comune di Torino in cui si dice che non si hanno notizie di nessun incidente di [...]



