Lunedì scorso il Sindaco, Fabio Giulivi, comunicava su Facebook la riapertura del punto di primo intervento di via Don Sapino per venerdì 1 aprile (e no, non è un pesce d’aprile).

“Oggi – spiegava il primo cittadino qualche giorno fa- viene comunicato che è possibile far ripartire l’attività dei PPI dal momento che i pazienti ricoverati per il Covid sono in diminuzione progressiva su tutto il nostro territorio, anche grazie alla copertura vaccinale della popolazione della zona che si avvicina al 90% del totale. E’ importante adesso che non venga più chiuso per evitare di [...]



