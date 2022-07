Ci vuole coraggio per presentare una mozione in Consiglio, chiedere l’istituzione di una nuova fiera ma non avere la più pallida idea dell’oggetto della manifestazione. Una fiera sui cinghiali? Una sagra della selvaggina? Una festa della caccia? Una fiera dell’insalata russa? Boh, nessuno l’ha capito, neanche il consigliere Andrea Accorsi (consigliere di maggioranza di Venaria Riparte) che ha presentato la mozione.

“Venaria Reale – spiega Accordi – non dispone di prodotti agroalimentari tipici ma può pregiarsi di essere sede di un Parco naturalistico, “La Mandria”, istituito nell’800 da Vittorio Emanuele II, che ha [...]



