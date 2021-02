VENARIA. Gruppo Vergero apre un bando per la progettazione della nuova sede

Il Gruppo Vergero, che opera da oltre 30 anni nella green economy, ha aperto il bando per il concorso di progettazione internazionale per la realizzazione del suo nuovo headquarter di Venaria Reale, programmato dalla Fondazione per l’architettura / Torino e aperto a tutti gli architetti e ingegneri abilitati alla professione. Le candidature sono aperte fino al 29 marzo.

Con una forte presenza nel Nord-Ovest, il gruppo si occupa di gestione di rifiuti speciali industriali e agricoli presso i propri 7 siti di conferimento dislocati sul territorio nazionale e, attraverso una rete di partnership, serve più di 1.500 imprese del settore industriale e oltre 40.000 aziende agricole nel Nord e Centro Italia. “Quando si è presentata la necessità di pensare a una nuova sede – spiega il presidente Marco Vergero – non abbiamo avuto dubbi.

Il legame con il nostro territorio di origine ci ha portati a scegliere di mantenere la sede centrale e investire nel Torinese, e di affidarci a una realtà autorevole come la Fondazione per l’architettura / Torino per lanciare una sfida internazionale e progettare un headquarter di rilievo per il Gruppo, dando spazio alla creatività e ampliando il ventaglio di opzioni possibili per realizzare una struttura d’impatto, bella e valorizzante per il territorio circostante.» Il sito presso Venaria ha un’estensione di circa 26.000 mq.

