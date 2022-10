Sono un bravo Sindaco perchè ho fatto potare più piante dei miei predecessori.

Sembra essere questo il tono del post pubblicato martedì dal Sindaco di Venaria.

Al che verrebbe da chiedersi: ma la politica dov’è?

Ma il ruolo di un amministratore è davvero quello di far potare le piante e tagliare l’erba? Per fare questo, per fare la normale manutenzione, non bastano i tecnici (e forse qualche Umarell?).

Lunedì scorso, dunque, in commissione il primo cittadino, Fabio Giulivi, e l’amministratore di Gesin (società partecipata al 100% dal Comune che si occupa delle manutenzioni), Livio Lo Biondo, [...]