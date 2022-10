Dopo la pubblicazione del precedente articolo il primo cittadino ha scelto di precisare quanto segue:

“Non è così, – chiarisce il Sindaco Fabio Giulivi – la giunta non ha fatto nessun atto deliberativo per aumentare gli stipendi, si è trattato di una determina del dirigente delle finanze che ha preso atto di quella che era la nuova tabella, i nuovi fondi previsti dal Ministero. Non siamo stati noi ad aumentare gli stipendi della giunta come si legge nel titolo. Passa un messaggio sbagliato e fuorviante. Il dirigente ha fatto una determina prendendo atto delle modifiche governative“.

