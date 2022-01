In questo periodo di feste, di corse per accaparrarsi l’ultimo regalo, c’è anche chi deve lavorare in giorni in cui, fino a pochi decenni fa, era normalità rimanere a casa. Come i lavoratori dei supermercati, costretti ad alzarsi presto il giorno di Natale, di Santo Stefano o di Capodanno perché i loro datori hanno deciso che “è meglio dare un ulteriore servizio ai propri affezionati clienti”.

Un problema figlio delle deregolamentazioni governative sulle aperture festive ma che ancora oggi fa storcere il naso a qualcuno. Come al sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, che ha deciso [...]