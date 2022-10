Il primo cittadino, Fabio Giulivi, comunica tutto sui social. Trova il tempo anche per salutare, per l’ultima volta, la compianta “Signora in giallo”.

Eppure, guarda, un po’, non ha trovato il tempo per raccontare ai suoi elettori che ha deciso di aumentarsi lo stipendio (legittimamente eh e magari pure giustamente).

Sono gli effetti di uno degli ultimi provvedimenti approvati dal Parlamento italiano che, dopo anni di tagli, ha deciso con la nuova finanziaria un’inversione di tendenza. Indennità più alte per i sindaci, quindi. Ma anche per i componenti delle Giunte comunali. Si tratta, [...]