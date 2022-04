Si fa sempre più incandescente il clima tra Virtus, Comune e Asm.

I primi sono pronti a scendere in piazza. I dirigenti dell’Asm, invece, si sono rivolti ai legali (potrebbe scattare la denuncia per diffamazione) per tutelarsi da quelle che vengono definite come “illazioni” (in riferimento agli attacchi della Virtus, su Facebook, a proposito dello Sport Club, gestito proprio da Asm).

Ad aggravare il clima ci ha poi pensato, venerdì mattina, il Sindaco con un post durissimo su Facebook contro la Virtus.

La società sportiva, come dicevamo, ha “prenotato” la piazza del Municipio: giovedì pomeriggio andrà [...]