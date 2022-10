La Gesin, partecipata al 100% dal Comune di Venaria, è una sorta di “buco nero”. Sul sito l’ultimo bilancio presente è di 6 anni fa, stesso discorso per i contratti di collaborazione. Il sito non è aggiornato e la così detta “trasparenza” non è una piccola bega ma un obbligo di legge.

Ne avevamo parlato già 8 mesi fa, a febbraio, il Sindaco ci aveva promesso che tutto sarebbe andato a posto quanto prima.