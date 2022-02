Le fiamme hanno intossicato 7 persone. Questo è il bilancio dell’incendio andato in scena mercoledì 9 febbraio, nelle ore serali. Il tutto è successo in via Manzoni 4, nel quartiere Salvo d’Acquisto.

I Vigili del Fuoco sono stati avvisati intorno alle 21.

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe scattato per colpa di una candela entrata a contatto con una coperta e poi con una tenda, le fiamme sarebbero divampate proprio da lì.

Nella camera da letto dove era presente anche la proprietaria di casa.

Dopo il passaggio del fuoco dalla candela alla tenda le fiamme [...]