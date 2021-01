VENARIA. Festa di Sant’Antonio Abate, nonostante la pandemia

Tradizione rispettata, a Venaria, per Sant’Antonio Abate, santo protettore degli animali e del mondo agricolo. Nonostante la pandemia, il “Comitato per i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate” – nelle persone di Simone Gandiglio, Domenica Astegiano e Igor Balma – si è recato a Palazzo Civico dove ha incontrato, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti