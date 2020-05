VENARIA. Fase 2: “Scusi, volevo prenotare il cimitero”…

VENARIA. “Scusi, volevo prenotare il cimitero”…

Andare al cimitero su prenotazione, come dal parrucchiere o in qualche ristorante? No, non è uno scherzo ma è ciò che realmente accadrà a Venaria da oggi, martedì 5 maggio, ovvero da quando riapriranno all’utenza i cimiteri di Venaria capoluogo, in viale Giordano Bruno, e quello di Altessano, con ingressi da corso Garibaldi e corso Machiavelli.

Come? Il cittadino che vorrà recarsi a porgere un fiore o recitare una preghiera davanti alla tomba del proprio famigliare o amico, dovrà prima chiamare il numero 011-4072321, da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Si potrà accedere al cimitero del capoluogo il lunedì ed il mercoledì. Le visite al cimitero di Altessano si svolgeranno nei giorni di martedì e giovedì.

Per entrambi i cimiteri, gli orari di accesso saranno i seguenti: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

A Druento, invece, camposanto chiuso, su ordinanza del sindaco Carlo Vietti, dove però possono essere celebrati i funerali nella chiesa del cimitero, con un massimo di quindici persone presenti oltre al parroco. Stessa cosa anche nella Reale, dove i cittadini potranno accedere in un gruppo massimo di quindici persone per porgere l’estremo saluto ad un parente o amico.

